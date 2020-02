Án mạng chỉ vì chó nhà phóng uế, mất vệ sinh

Ngày 17.2, Công an huyện Bình Chánh đã lập hồ sơ truy xét việc nghi can Trần Nguyễn Đình Linh (40 tuổi) và ông N.V.X (44 tuổi, cùng ngụ ấp 1, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) xô xát, đánh nhau do chó phóng uế mất vệ sinh , dẫn đến ông X. tử vong.