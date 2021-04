Án mạng do mâu thuẫn tình cảm: Cô gái bị cắt đứt tai, động mạch mặt

Ngày 2.4, tin từ Bệnh viên Quân y 175 cho biết nữ bệnh nhân N.D (17 tuổi, ngụ Q.Bình Tân, TP.HCM), nạn nhân của vụ án mạng do mâu thuẫn tình cảm, đã được phẫu thuật và hiện sức khỏe ổn định.

Trước đó, vào lúc 9 giờ ngày 1.4, nữ bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Quân y 175 cấp cứu trong tình trạng đa vết thương phức tạp vùng cổ, hàm mặt, tai phải. Bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được, mạch huyết áp ổn định.

Khu vực xảy ra vụ án mạng đau lòng sau cuộc cãi vã của đôi tình nhân

Sau khi sơ cứu, các bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật lồng ngực, tai mũi họng, hàm mặt phối hợp mổ cho nữ bệnh nhân lúc 10 giờ 15 cùng ngày.

Kết quả phẫu thuật cho thấy nữ bệnh nhân bị 4 vết thương vùng cổ dài 10 cm, sâu 3 - 5 cm, lộ cơ, khí quản, bó mạch cảnh, đứt đôi tuyến nước bọt trái, đứt động mạch mặt trái, đứt tai phải. Các bác sĩ đã khâu tái tạo lại theo cấu trúc giải phẫu vùng cổ. Sau khi được phẫu thuật, bệnh nhân chuyển về khoa điều trị.

Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 1.4, Lê Vũ H. (21 tuổi, ngụ Sóc Trăng, trú TP.HCM) sang nhà người bạn trong một con hẻm trên đường Phan Huy Ích (Q.Gò Vấp) chơi. Tại đây, H. điện cho người bạn gái của mình (N.D) tới và nói về chuyện mâu thuẫn tình cảm trước đó.

Sau đó, H. dùng dao đâm nhiều nhát vào người D. D. giằng co, hô hoán thì H. bỏ chạy. Sau đó, H. được phát hiện nằm gục với con dao đâm vào người. Người dân vội đưa cả 2 đi cấp cứu ở bệnh viện. Tuy nhiên, H. tử vong do vết thương quá nặng. Công an Q.Gò Vấp có mặt khám nghiện hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra làm rõ vụ án mạng.