Án mạng 'dùng súng bắn chết người': Cảnh sát lặn sông Đại Bình tìm tang vật

Chiều 8.11, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an Lâm Đồng và Cơ quan điều tra đã tổ chức lặn tìm trục vớt khẩu súng bắn chết người do nghi can Quyền vứt xuống sông Đại Bình sau khi gây án.