Án mạng ở Bình Phước: Điều tra vụ học sinh chém chết người

Ngày 24.3, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an H.Bù Gia Mập tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra vào trưa ngày 23.3 khiến 1 nam thanh niên tử vong. Nghi phạm chém chết người là 1 học sinh của Trường THPT Đăk Ơ, H.Bù Gia Mập.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 ngày 23.3, N.T.K (17 tuổi, ngụ H.Bù Gia Mập, là học sinh lớp 11, Trường THPT Đăk Ơ) bị nhóm học sinh cùng trường trong đó có N.T.L chặn đánh tại đoạn đường thuộc xã Bù Gia Mập (H.Bù Gia Mập).

K. sau đó về kể lại cho 3 người, trong đó có Bùi Văn Nam (22 tuổi, ngụ H.Bù Gia Mập). Đến khoảng 13 giờ 30 cùng ngày thì nhóm 4 người gồm Nam, K. cùng 2 người khác đi tìm L. để nói chuyện. Khi gặp L. cùng 1 người bạn đang chạy xe, nhóm của K. chạy đuổi theo L. nhưng mất dấu sau đó nên cả nhóm quay ra.

Khi vừa đi qua nhà văn hóa thôn 3, xã Đăk Ơ, Nam bất ngờ bị một người đứng ở lề đường cầm dao chém trúng. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng Nam đã tử vong sau đó.

Cơ quan công an xác định Nam bị một vết thương ở cổ và bị chém đứt lìa 4 ngón tay rơi tại hiện trường.

Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an H.Bù Gia Mập có mặt tại hiện trường, khám nghiệm hiện trường, khoanh vùng nghi phạm, đồng thời bắt giữ M.T.T (18 tuổi ngụ H.Bù Gia Mập, học sinh trường THPT Đăk Ơ). Tại cơ quan công an, T. bước đầu khai nhận hành vi chém Bùi Văn Nam