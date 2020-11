Án mạng ở Khu Him Lam Q.7: Nghi phạm người Hàn Quốc là ai?

Tối 28.11, Công an TP.HCM thông tin về vụ án mạng ở khu dân cư Him Lam (P.Tân Hưng, Q.7, TP.HCM).

Theo Công an TP.HCM, khoảng 18 giờ ngày 27.11, công an nhận được tin báo về việc phát hiện một vali màu hồng cùng lưỡi cưa, kìm cộng lực có dấu vết nghi là máu tại nhà vệ sinh ở tầng 1 của Công ty Creata Việt Nam (đường số 3, khu dân cư Him Lam , khu phố 5, P.Tân Hưng, Q.7).

Bắt được nghi phạm trong vụ giết người phân xác kinh hoàng ở khu Him Lam

Ngay sau đó, Công an TP.HCM nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường kiểm tra và xác định có vụ án mạng xảy ra. Ngoài vali màu hồng và các dụng cụ nói trên phát hiện ở lầu 1, công an còn phát hiện thêm 3 túi nilon to màu đen ở nhà vệ sinh tầng 3 của căn nhà. Bên trong vali hồng và các túi đen có chứa các bộ phận cơ thể người. Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Thủ trưởng cơ quan CSĐT, Phó giám đốc Công an TP.HCM, đã trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra, khám nghiệm tại hiện trường.

Jeong In Cheol tại cơ quan công an Ảnh: Công an cung cấp

Qua điều tra ban đầu, Công an TP.HCM nhanh chóng xác định nghi phạm thực hiện hành vi phạm tội là Jeong In Cheol (35 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc ), Giám đốc Công ty Creata Việt Nam. Còn nạn nhân là Han Tong Duk (33 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc), bạn của Jeong In Cheol. Sau khi gây án, nghi phạm Jeong In Cheol đã rời khỏi hiện trường bằng ô tô hiệu KIA màu đen. Ngôi nhà xảy ra vụ án mạng Ảnh: Trác Rin

Công an đã ra thông báo truy tìm nghi phạm Jeong In Cheol. Qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ và thông tin từ người dân, lúc 13 giờ 50 ngày 28.11, Công an TP.HCM bắt giữ Jeong In Cheol khi đang lẩn trốn tại một căn hộ ở chung cư Masteri Thảo Điền (P.Thảo Điền, Q.2, TP.HCM), đồng thời thu giữ ô tô hiệu KIA màu đen mà Jeong In Cheol sử dụng khi bỏ trốn.

Hiện tại Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra làm rõ án mạng ở khu dân cư Him Lam.