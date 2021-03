Án mạng ở Quảng Nam: Đầu bếp Lương Sơn Quán tử vong, hai vợ chồng chủ quán bị thương nặng

Theo Công an H.Hiệp Đức, khoảng 10 giờ cùng ngày (27.3), nhân viên quán nhậu Lương Sơn Quán (đóng tại TT.Tân Bình, H.Hiệp Đức) đến làm việc thì phát hiện đầu bếp của quán là anh Lương Văn Nhựt (28 tuổi, ở xã Bình Lâm, H.Hiệp Đức) đã tử vong với vết thương trên người.

Xe cứu thương điều đến hiện trường chở hai vợ chồng ông Họp đi cấp cứu. ẢNH: P.H

Cạnh đó, hai vợ chồng chủ quán là bà Lê Thị Mai (29 tuổi, ở TT.Tân Bình) và chồng là ông Nguyễn Văn Họp (31 tuổi), bị thương nặng, trên người có nhiều vết máu. Trong đó, bà Mai bị chém vào phần đầu, tai.

Vụ việc ngay sau đó được trình báo lên chính quyền địa phương, 2 người bị thương cũng nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo Công an H.Hiệp Đức, nguyên nhân ban đầu nhận định xảy ra vụ án mạng có thể do nghi ngờ vợ mình có quan hệ tình cảm với đầu bếp của quán nên ông Họp dùng dao đâm chết anh Nhựt, chém vợ mình rồi tự tử. Tuy nhiên, đây mới chỉ là phóng đoán ban đầu, vụ việc đang được công an huyện phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam điều tra làm rõ nên chưa kết luận nguyên nhân cuối cùng.