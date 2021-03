Xét xử người Trung Quốc trốn truy nã tổ chức nhập cảnh trái phép Việt Nam

Kinh khủng dịch vụ khép kín cho người Trung Quốc trốn tại Đà Nẵng Theo cáo trạng, cuối năm 2019, Loan thuê khách sạn East Sea, nhà hàng Hạ Môn (55 đường Loseby) và massage Mộng Spa (2 Dương Tự Minh, cùng Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) để cung cấp dịch vụ khép kín cho người Trung Quốc (TQ) trốn tại Đà Nẵng.

Trong tháng 6 - 7.2020, Loan cho 9 người TQ nhập cảnh trái phép đến thuê 5 phòng với giá 12 triệu đồng/phòng/tháng hoặc 500.000 đồng/ngày. Còn Wu Yong Can là tội phạm bị TQ truy nã liên quan hoạt động thẻ tín dụng, đã vượt biên trốn sang Đà Nẵng. Wu Yong Can quan hệ tình cảm với nhân viên của Loan và móc nối với Loan để chứa chấp 19 người TQ nhập cảnh trái phép khác trong tháng 7.2020 với giá 700.000 đồng/phòng/ngày. Tổng cộng, 2 bị cáo thu lợi gần 93 triệu đồng. Ngày 17.7.2020, Công an TP.Đà Nẵng kiểm tra, phát hiện tổng cộng 27 người TQ ở chui.

Đáng chú ý, một số lần bị công an kiểm tra, cả 2 bị cáo nhắn tin qua Wechat để người TQ bỏ trốn. Liên quan vụ án, một đồng bọn của Wu Yong Can còn bị Công an Quảng Nam khởi tố, tạm giam về tội tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép và tội đưa hối lộ.