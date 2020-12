Án mạng ở Tây Ninh: Bị chê 'nhậu chưa gì đã đi nghỉ', đâm chết bạn nhậu

Ngày 24.12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh ra quyết định tạm giam nghi can Trần Văn Xem (28 tuổi, ngụ thị trấn Thứ Mười Một, H.An Minh, Kiên Giang) để điều tra về hành vi giết người . Vụ án mạng xảy ra chỉ từ một câu chê bai “nhậu chưa gì đã đi nghỉ”.

Án mạng chỉ vì câu nói “nhậu chưa gì đã nghỉ”

Trước đó ngày 21.12, người dân phát hiện Đặng Văn N. (31 tuổi, ngụ xã An Cơ, H. Châu Thành, Tây Ninh) tử vong trong vườn cao su nên báo công an.

Nhận được tin, Công an H.Châu Thành phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh và các đơn vị nghiệp vụ có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ, xác định nghi can gây án là Trần Văn Xem.

Trần Văn Xem khai nhận tại cơ quan điều tra ẢNH: NGỌC HÀ

Tiến hành các biện pháp điều tra, thu thập chứng cứ Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện Xem đang lẩn trốn tại Kiên Giang nên phối hợp với công an địa phương bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Xem khai nhận, vào tối ngày 20.12, tại khu phòng nghỉ cho người cạo mủ số 1 (thuộc ấp An Thọ, xã An Cơ, H. Châu Thành), do trong lúc nhậu Xem đi nghỉ sớm nên bị N. chửi tục và chê: “Nhậu chưa gì đã nghỉ” dẫn đến đánh nhau và được nhiều người dân can ngăn.

Sau đó, N. đi về khu phòng nghỉ cho người cạo mủ số 2 (cách khu số 1 khoảng 600 m) đòi lấy dao “xử” Xem. Nghe vậy, Xem lấy theo con dao cạo mủ cao su, đi về hướng khu phòng nghỉ cho người cạo mủ số 2 nơi N. đang ở. Trên đường đi Xem gặp N. đang cầm 2 cây dao cạo mủ rồi cả hai tiếp tục đánh nhau. Trong lúc ẩu đả, Xem dùng cây dao cạo mủ đâm N. tử vong.

Khi thấy N. bất động, Xem hoảng sợ bỏ chạy rồi về Kiên Giang lẩn trốn. Bước đầu, Xem khai nhận do bị chê “nhậu chưa gì đã đi nghỉ” nên đã xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau, dẫn đến án mạng.