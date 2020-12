Tây Ninh: Khởi tố bị can 'giết người vì đòi nợ 100.000 đồng không được trả'

Ngày 10.12, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Vũ Đăng Khoa (38 tuổi, ngụ ấp Bình Phong, xã Thái Bình, H.Châu Thành) để điều tra về hành vi giết người

Trước đó, ngày 7.12, Công an H.Châu Thành nhận tin báo có vụ án giết người tại vườn tầm vông thuộc KP.1, TT.Châu Thành. Công an huyện phối hợp cùng Văn phòng cơ quan CSĐT Công an Tây Ninh có mặt tại hiện trường.