Án mạng sau chuyến 'đi bão' mừng U.22 Việt Nam vô địch SEA Games 30

Nạn nhân vụ án mạng được xác định là anh Đặng Quang Tr. (19 tuổi, P.Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa).

Sau khi lời qua tiếng lại, hai bên đã lao vào ẩu đả. Hậu quả, anh Tr. bị đâm trọng thương, lảo đảo rồi gục ngã. Ngay sau khi gây án, nhóm đâm anh Tr. đã nhanh chóng tẩu thoát. Anh Tr. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Hiện các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Nha Trang, Công an P.Lộc Thọ phối hợp các đơn vị liên quan nhanh chóng vào cuộc truy xét nhóm nghi can liên quan vụ án mạng. Một số đối tượng nghi vấn đã được đưa về cơ quan công an để lấy lời khai.