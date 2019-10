Án mạng tại Bình Dương: Nạn nhân bị đâm gục giữa đường lúc đêm khuya

Sáng 2.10, Công an tỉnh Bình Dương cho biết nghi can Danh Tuấn (34 tuổi, ngụ Kiên Giang) đã ra đầu thú tại Đồng Nai. Tuấn là nghi can của vụ án mạng trên đường Bình Chuẩn 15 (P.Bình Chuẩn, TX.Thuận An, Bình Dương).