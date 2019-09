Án mạng tại Quảng Nam: Bị đâm chết khi can ngăn bạn đánh nhau

Chiều 29.9, trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Phan Văn Bôi, Trưởng công an H.Quế Sơn (Quảng Nam), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng . Nạn nhân bị đâm chết khi vào can ngăn bạn đánh nhau.

Theo đại tá Bôi, vào khoảng 20 giờ ngày 28.9, Võ Viết Sơn (18 tuổi, ở xã Quế Phong, H.Quế Sơn, Quảng Nam) đang đi bộ tại khu vực bờ hồ trước cổng UBND H.Quế Sơn (TT.Đông Phú, H.Quế Sơn) thì gặp Nguyễn Hoàng Trường (17 tuổi, ở xã Quế Hiệp, H.Quế Sơn) đang đi bộ cùng với Lê Phước Lập (17 tuổi, ở xã Quế Phong) và một số thanh niên khác.

Do giữa Sơn và Trường xảy ra mâu thuẫn từ trước nên khi gặp nhau cả hai cãi vã rồi lao vào đánh nhau. Thấy vậy, Lập và Hà Điền Long (16 tuổi, ở xã Quế Phong) đến can ngăn và có dùng cây gậy gỗ nhặt được ở gần đó đánh vào người Sơn. Tiếp đó, Sơn dùng dao bấm mang theo trong người đâm 1 nhát vào vùng ngực trái của Lập khiến Lập gục xuống tại chỗ.

Ngay sau đó, nhóm bạn của Lập đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế H.Quế Sơn và sau đó chuyển ra Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, Lập đã tử vong trên đường đi.

Nhận được tin báo, Công an H.Quế Sơn đã có mặt tại hiện trường lấy thông tin. Khoảng 30 phút sau, nghi phạm Võ Viết Sơn bị bắt giữ.

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng nhận định nạn nhân chết do một nhát dao gây thủng tim. Được biết, nạn nhân làm tại một cơ sở sản xuất mía đường, vợ làm công nhân tại một công ty may, có một con nhỏ 24 tháng tuổi. Hiện Công an H.Quế Sơn đang tạm giữ hình sự nghi phạm Sơn để điều tra vụ án mạng.