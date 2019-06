Án mạng trong đêm: Ngủ dậy, phát hiện chồng bị đâm chết

Ngày 3.6, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh tiến hành điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 30 cùng ngày, bà Nguyễn Thị Két (53 tuổi, ngụ ấp Long Cường, xã Long Khánh, H.Bến Cầu, Tây Ninh) thức dậy và đến chỗ chồng đang nằm ngủ thì phát hiện dây mùng bị đứt.

Bà Két liền tri hô và nhanh chóng báo tin cho công an.

Nhận được tin báo, Công an xã Long Khánh phối hợp Công an H.Bến Cầu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh và các đơn vị nghiệp vụ triển khai lực lượng đến ngay hiện trường bảo vệ dấu vết và tiến hành điều tra thu thập chứng cứ để xác định kẻ gây án