Nổ súng bắn bạn nhậu

Ngày 22.12, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Phi (28 tuổi, ngụ Tiền Giang) để điều tra liên quan vụ nổ súng bắn trọng thương anh Nguyễn Đỗ Trần Đức (34 tuổi, ngụ Bình Dương). Theo điều tra ban đầu, chiều ngày 10.12, Phi và anh Đức rù nhau đi nhậu tại một quán nhậu thuộc P.Thuận Giao, TX.Thuận An (Bình Dương) thì xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Phi và Đức cùng nhau ra về. Khi đến P.Lái Thiêu (TX. Thuận An) cả 2 tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Lúc này Phi rút khẩu súng thể thao quân dụng bắn anh Đức một phát trúng ổ bụng và một phát trúng cột sống rồi trốn về Cần Thơ. Qua điều tra, truy xét, ngày 17.12, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Phi. Khám xét nơi ở của Phi, công an thu giữ tổng cộng 4 khẩu súng cùng 19 viên đang. Phi khai nhận đã mua súng qua mạng internet tại ngã tư An Sương, Q.12, TP.HCM. (Đỗ Trường)