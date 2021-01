An ninh siết chặt phục vụ phiên họp trù bị Đại hội Đảng lần thứ XIII

Sáng 25.1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiến hành phiên họp trù bị tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội).

Để phục vụ cho sự kiện quan trọng này, Công an TP.Hà Nội đã huy động 100% quân số cùng các phương tiện chuyên dụng phối hợp với các ban, ngành liên quan ứng trực 24/24 tới khi kết thúc đại hội, để chủ động đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn mọi âm mưu phá hoại; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn trong suốt thời gian diễn ra đại hội.

Sáng 25.1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiến hành phiên họp trù bị tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Ảnh Trần Cường

Theo ghi nhận của PV, sáng 25.1, hàng trăm chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng được huy động, kiểm soát an ninh xung quanh Trung tâm Hội nghị quốc gia.

Lực lượng cảnh sát cơ động được trang bị vũ trang, chốt chặt xung quanh Trung tâm hội nghị quốc gia. Bên cạnh đó, lực lượng phòng cháy chữa cháy, cảnh sát giao thông, công an... cũng thiết lập nhiều chốt kiểm soát để kịp thời ứng phó các sự cố.

Tại cổng chính Trung tâm Hội nghị quốc gia, lực lượng quân đội thiết lập trạm kiểm soát. Toàn bộ sóng điện thoại bị vô hiệu trong bán kính khoảng 1 km.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều đơn vị được huy động, kiểm soát an ninh xung quanh Trung tâm Hội nghị quốc gia Ảnh Trần Cường

Đến khoảng 11 giờ, phiên họp trù bị kết thúc, lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức phân luồng, cấm đường phục vụ đoàn đại biểu ra về.

Theo lịch, nhiều tuyến đường bị cấm từ 10 giờ 30 đến 14 giờ chiều 25.1, tuy nhiên, sau khi đoàn đại biểu rời khỏi, lực lượng chức năng đã gỡ bỏ lệnh cấm, giải tỏa các phương tiện để tránh ùn tắc.

Đại úy Trần Quang Chinh, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông số 6 (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Hà Nội), cho biết thời điểm tổ chức cấm đường, một số tuyến xảy ra hiện tượng ùn ứ, nhưng khoảng 20 phút sau khi đoàn đi qua, các tuyến đường cơ bản đã thông suốt.

Lực lượng cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Ảnh Trần Cường

Trước đó, trong buổi kiểm tra công tác bảo đảm an toàn giao thông phục vụ đại hội vào đêm 24.1, thiếu tướng Trần Quốc Trung, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), đã quán triệt các cán bộ cần thực hiện nghiêm túc, đặc biệt công tác tổ chức, phân luồng giao thông và đón dẫn đoàn.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, từ 20.1 đến hết đại hội, 100% cán bộ chiến sĩ tham gia dẫn đoàn và phục vụ đại hội đều ăn ở tập trung tại đơn vị, kể cả cán bộ nữ, để đảm bảo an toàn, sức khỏe và sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

Các chiến sĩ làm nhiệm vụ được trang bị vũ trang Ảnh Trần Cường

Bên cạnh đó, lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông cũng đã kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông tại tất cả các tuyến đường thông qua hệ thống camera giám sát, chỉ đạo trực tiếp phương án giải quyết các tình huống phát sinh; kiểm tra ứng trực, sẵn sàng làm nhiệm vụ tại các đơn vị cảnh sát giao thông trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, để đảm bảo tuyệt đối an toàn, phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Lực lượng chức năng liên lạc bằng hệ thống bộ đàm Ảnh Trần Cường