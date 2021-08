Ảnh chiến sĩ công an cơ bắp vác nhu yếu phẩm khiến dân mạng dậy sóng

Thứ trưởng Bộ Công an gửi Thư khen Công an TP.HCM Ngày 28.8, trung tướng Nguyễn Duy Ngọc , Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an gửi thư khen Công an TP.HCM về những kết quả, thành tích trong công tác phòng, chống dịch bệnh và đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Theo đó, từ khi đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát, Công an TP.HCM đã tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền TP.HCM và huy động tổng lực quân số, phương tiện, trang thiết bị triển khai các mặt công tác công an nơi tuyến đầu phòng chống dịch góp phần hạn chế lây lan dịch bệnh, giúp đỡ nhân dân. Công an TP.HCM vừa chủ động, quyết liệt đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội , lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc. Nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ dũng cảm, mưu trí trong tấn công, trấn áp tội phạm, phòng, chống dịch bệnh; thể hiện quyết tâm sẵn sàng hy sinh để bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Cán bộ, chiến sĩ Công an TP.HCM đã phát huy phẩm chất tốt đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ...