Ảnh hưởng bão số 5 (Conson), tàu cá ngoài biển Kiên Giang bị sóng lớn đánh chìm

Khoảng 4 giờ sáng ngày 9.9, tàu cá mang số hiệu KG-94647 TS, do bà Nguyễn Thị Kim Anh (ngụ ấp Bãi Nhà B, xã Lại Sơn, H.Kiên Hải (Kiên Giang) làm chủ, vận chuyển ốc vào bờ. Khi cách cầu cảng Bãi Nhà khoảng 500 m thì bất ngờ có gió to, sóng lớn đánh chìm tàu.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão số 5 (Conson) và gió mùa Tây Nam hoat động với cường độ rất mạnh, trên vùng biển xã đảo Lại Sơn liên tục có sóng lớn nên việc trục vớt tàu cá gặp nhiều khó khăn. Sau nhiều giờ vật lộn với sóng to gió lớn, các cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Hòn Sơn đã cứu nạn ngư dân trên tàu vào bờ an toàn. Rất may, không ai bị thương và đã chuyển vào bờ được một số công cụ đánh bắt trên tàu.