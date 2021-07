Áp thấp nhiệt đới vào vịnh Bắc bộ, gió giật cấp 8, sóng cao 3 m

Đến 1 giờ sáng mai, 8.7, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,8 độ vĩ bắc và 106,4 độ kinh đông, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - cấp 7, tức là từ 39 - 61 km/giờ, giật cấp 9.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quóc gia cảnh báo, từ chiều nay trên vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) và vùng biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9. Sóng biển cao từ 2 - 3 m; biển động mạnh.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong chiều tối và đêm nay, trên đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An có gió giật mạnh cấp 6 - cấp 7. Bắt đầu từ chiều nay đến hết ngày 8.7, các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100 - 250 mm/đợt, có nơi trên 300 mm/đợt. Trong đó, mưa lớn nhất tập trung ở đồng bằng Bắc bộ, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An.