ASEAN không thể phát triển bền vững nếu phụ nữ và trẻ em gái bị bỏ lại phía sau

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mở đầu bằng câu hỏi: “Liệu ASEAN chúng ta có thể thực hiện thành công Tầm nhìn ASEAN 2025 nếu như phụ nữ và trẻ em gái không được đảm bảo các cơ hội công bằng và bị bỏ lại phía sau?”.

Thủ tướng đánh giá cao vai trò của phụ nữ ASEAN, từ năm 1967 đã có những cống hiến tích cực vào tăng trưởng và thịnh vượng của các nước thành viên. Về y tế, tuổi thọ của phụ nữ đã tăng lên đáng kể; tỷ lệ sinh sớm của phụ nữ trong độ tuổi 15 - 19 ở khu vực đã giảm từ 77% xuống 37%; tỷ lệ phụ nữ tham gia Quốc hội tại nhiều quốc gia ASEAN đã đạt mức trên 20%...

Tại VN, hằng năm Chính phủ dành khoảng 2,6% tổng GDP cho các chính sách, chương trình về trợ giúp xã hội, trong đó có phụ nữ và trẻ em gái. Điểm nổi bật là nỗ lực thực hiện luật Bình đẳng giới 2006 và Công ước của Liên Hiệp Quốc về xóa bỏ các hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của lao động nữ VN đạt 70,7% năm 2017. Tỷ lệ phụ nữ làm chủ doanh nghiệp tăng, có tới 98% số doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ có quy mô vừa, nhỏ và siêu nhỏ. Tỷ lệ phụ nữ tham gia Quốc hội khóa 14 (2016 - 2021) đạt 27,1%, mức cao ở khu vực và thế giới…

tin liên quan Đối thoại ASEAN - EU về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, trẻ em gái Bên cạnh những thành tựu trên, theo Thủ tướng, vẫn còn sự bất bình đẳng với phụ nữ so với nam giới về thu nhập, điều kiện làm việc... Thủ tướng nhấn mạnh, các quốc gia cần phải chung tay hành động và có các giải pháp hiệu quả để nâng cao vị thế của phụ nữ trong thời đại mới. Bên cạnh những thành tựu trên, theo Thủ tướng, vẫn còn sự bất bình đẳng với phụ nữ so với nam giới về thu nhập, điều kiện làm việc... Thủ tướng nhấn mạnh, các quốc gia cần phải chung tay hành động và có các giải pháp hiệu quả để nâng cao vị thế của phụ nữ trong thời đại mới.

Tại hội nghị, Thủ tướng đề nghị với lãnh đạo ASEAN 3 nội dung hợp tác, gồm: hợp tác đào tạo và tăng cường các kỹ năng mới cho phụ nữ, hình thành mạng lưới học tập suốt đời tại ASEAN, phù hợp với sự biến đổi liên tục của nghề nghiệp trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; đảm bảo việc làm bền vững cho tất cả mọi người, chấm dứt mọi rào cản đối với phụ nữ trong việc tiếp cận các nguồn lực, việc làm; tăng cường an sinh xã hội cho phụ nữ và trẻ em gái, đặc biệt thông qua việc hoàn thiện thể chế, luật pháp, chính sách bảo hiểm xã hội.

Hội nghị AMMW được tổ chức 3 năm/lần để các bộ trưởng phụ trách vấn đề phụ nữ và bình đẳng giới của các nước ASEAN thảo luận việc thúc đẩy hợp tác ASEAN trong việc đảm bảo bình đẳng giới trong khu vực và tăng cường quyền năng cho phụ nữ. Với chủ đề "An sinh xã hội đối với phụ nữ và trẻ em gái hướng tới Tầm nhìn ASEAN 2025", tại hội nghị lần này, các bộ trưởng cũng đưa ra các giải pháp ở tầm khu vực và quốc tế về tăng cường và bảo đảm an sinh xã hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm hiện thực hóa Tuyên bố ASEAN về tăng cường an sinh xã hội. Hội nghị cũng đã ra Tuyên bố chung để trình Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 33 ghi nhận vào tháng 11 tới.