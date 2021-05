Ẩu đả tại nhà vệ sinh quán karaoke, một thanh niên bị đánh hội đồng tử vong

Đối với bị cáo Nguyễn Văn Chất (36 tuổi, ngụ Đồng Tháp) và Nguyễn Như Huấn (40 tuổi, TP.HCM) cùng mức án 1 năm 5 tháng 24 ngày tù về tội “gây rối trật tự công cộng”. Án tù bằng thời gian tạm giam nên hai bị cáo được trả tự do tại tòa

Đến 23 giờ cùng ngày, trong khi đi vệ sinh thì Chất mâu thuẫn, cãi nhau với Sang trong nhà vệ sinh. Sau đó, Sang đi ra ngoài gặp Chất từ trong phòng vệ sinh đi ra, Sang cầm vỏ chai bia xông vào đánh trúng đầu Chất. Thấy vậy, một người trong nhóm bạn của Chất vào can ngăn thì bị Sang cầm vỏ chai bia vỡ đâm 2 cái trúng ngón tay. Nam cũng xông vào đánh Sang thì bị Sang cầm vỏ chai bia vỡ đánh đứt tay.

Sau đó, Huấn từ trong phòng đi ra, thấy Sang và Chất đang giằng co thì xông vào đánh nhau với Sang. Trong lúc Huấn và Chất nắm tay Sang giằng co qua lại, Nam lấy chiếc quạt điện để trên quầy lễ tân đánh trúng đầu Huấn và Sang. Sang vùng dậy bỏ chạy, Huấn và Chất đuổi theo. Do không đuổi kịp nên cả hai quay lại quán.

Trong lúc Huấn và Chất đuổi theo Sang, anh Q. từ phía sau xông vào dùng tay đánh trúng mặt Nam. Nam cầm quạt điện đánh mạnh vào đầu anh Q.; Long dùng hai tay kẹp cổ, vật anh Q. xuống nền nhà rồi đánh, đá vào người anh Q. Còn Vân dùng chân đang đi giày cao gót đá vào mặt và người anh Q. Hậu quả, anh N.M.Q. tử vong trước khi đến bệnh viện do chấn thương sọ não.