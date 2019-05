Ba mẹ không cho đi chữa trị, cháu bé có nguy cơ bị nhiễm trùng máu

Sáng 12.5, bác sĩ Nguyễn Bá Lộc (công tác tại Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh, TP.HCM) cùng 1 số bác sĩ của Bệnh viện Nhi Đồng I (TP.HCM) đã trực tiếp đến H.Đăk Tô (Kon Tum) để thăm khám cho 1 bệnh nhân đặc biệt, bé A Huyên (9 tuổi, trú làng Đắk Kang Piêng, xã Diên Bình, H.Đắk Tô, Kon Tum).

Theo thông tin từ bệnh viện, khoảng đầu tháng 1.2019, A Huyên bị bỏng do cháy can xăng . Ngay sau khi bị bỏng, gia đình đã đưa A Huyên đến bệnh viện huyện để khám, điều trị. Tuy nhiên do không có kinh phí nên gia đình đưa A Huyên về nhà.