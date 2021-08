Bà Nguyễn Phương Hằng 'tố' Đàm Vĩnh Hưng: Thông tin tài khoản ngân hàng là bí mật

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định đường dây khai thác than lậu do anh em song sinh Bùi Hữu Giang, Bùi Hữu Thanh cầm đầu đã khai thác, mua bán hàng triệu tấn than, hưởng lợi bất chính hàng trăm tỉ đồng.