Bà Rịa - Vũng Tàu: Tài xế dùng giấy xét nghiệm âm tính Covid-19 giả để thông chốt

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, Tổ công tác đặc biệt số 5 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với lực lượng Công an TP.Vũng Tàu làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống Covid-19 trên đường ven biển gần cầu Cửa Lấp (P.12) đã kiểm tra ô tô do Phùng Mai Bá (28 tuổi, ngụ TX.Phú Mỹ) điều khiển hướng từ H.Long Điền đi TP.Vũng Tàu.