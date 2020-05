Bắc bộ có mưa giông diện rộng dịp cuối tuần, cảnh báo mưa đá, lốc, sét

Chiều nay 15.5, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đã ghi nhận một rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25 - 27 độ vĩ bắc đang bị áp cao lục địa ở phía bắc nước ta nén và đẩy dần xuống phía nam.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp này, các tỉnh Bắc bộ từ chiều tối mai 16.5 đến ngày 17.5 sẽ có mưa giông trên diện rộng, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo, lượng mưa từ 40 - 70 mm/24 giờ, có nơi trên 100 mm/24 giờ. Trong mưa giông , người dân cần đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió mạnh.