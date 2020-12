Bắc bộ đón không khí lạnh cực mạnh, Mẫu Sơn rét 8,8 độ C

Chiều 14.12, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong ngày thời tiết các tỉnh Bắc bộ trở rét, nhiệt độ giảm sâu. Lúc 13 giờ cùng ngày, nhiệt độ tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) thấp nhất ở khu vực Bắc bộ, với 8,8 độ C; tại Trùng Khánh (Cao Bằng) rét 11 độ C.