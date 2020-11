Bắc bộ đón không khí lạnh, rét nhất từ đầu mùa đông

Cụ thể, cuối tuần này, các tỉnh Bắc bộ sẽ đón đợt không khí lạnh khô, đến ngày 23 - 24.11 lại có thêm một đợt không khí lạnh, khiến nền nhiệt giảm sâu từ 4 - 8 độ C. Sang đến ngày 24 - 25.11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh bắc và trung Trung bộ. Ở khu vực đồng bằng Bắc bộ và bắc Trung bộ, nhiệt độ phổ biến 16 - 18 độ C; vùng núi từ 13 - 15 độ C; vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.