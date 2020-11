Miền Bắc sắp đón đợt rét sâu nhất từ đầu mùa thu đông năm nay

Dự báo trong khoảng ngày 23 - 24.11, ở phía bắc có một đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc bộ. Sang đến ngày 24 - 25.11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng lan rộng đến bắc Trung bộ và trung Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết các tỉnh miền Bắc trong các ngày 23 -24.11 có mưa rải rác, nhiệt độ giảm mạnh từ 4 - 8 độ C so với những ngày cuối tuần này. Thời tiết các tỉnh miền Bắc chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất ở khu vực đồng bằng Bắc bộ và bắc Trung bộ phổ biến 16 - 18 độ C; vùng núi từ 13 -15 độ C; vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.