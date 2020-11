Dự báo thời tiết hôm nay 15.11.2020: Bão số 13 trên biển Thừa Thiên - Huế

Dự báo, trong 6 - 12 giờ tới, mực nước trên sông Thạch Hãn, sông Bồ sẽ lên, mực nước trên sông Hương tiếp tục lên, các sông Quảng Nam xuống chậm. Đến trưa nay (15.11), mực nước trên các sông có khả năng như sau: Trên sông Bồ tại Phú Ốc lên mức 4,0 m, dưới mức báo động (BĐ) 3 là 0,50 m; Trên sông Hương tại Kim Long lên mức 2,8 m, dưới BĐ3 0,70 m. Đến sáng sớm mai (16.11), mực nước tại Kim Long xuống mức 2,6 m, trên BĐ2 0,6 m; Trên sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn lên mức BĐ1; Các sông Quảng Nam dao động ở mức BĐ1 và trên BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam, đặc biệt tại các huyện: Đắkrông, Hướng Hóa (Quảng Trị); A Lưới, Phong Điền, Nam Đông, Hương Trà, Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế); Hòa Vang, Liên Chiểu, Sơn Trà (Đà Nẵng); Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang, Phước Sơn, Tiên Phước, Nam Trà My, Bắc Trà My, Phú Ninh, Núi Thành (Quảng Nam).

Nguy cơ xảy ra ngập lụt ở vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, đặc biệt các huyện Hải Lăng, Triệu Phong, Gio Linh, TX.Đông Hà (Quảng Trị); Phú Lộc, Hương Trà, Quảng Điền, Phú Vang, TP.Huế (Thừa Thiên - Huế); Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng (Đà Nẵng)

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt ở cấp 1.

Phía Tây Bắc bộ

Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi; chiều tối và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19oC, có nơi dưới 15oC; Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27oC, có nơi trên 27oC.

Phía Đông Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20oC; vùng núi 15 - 17oC, vùng núi cao có nơi dưới 12oC; Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiều mây, có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3; riêng từ phía nam Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế sáng có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Phía bắc trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21oC; Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, phía bắc (từ Đà Nẵng đến Quảng Nam) sáng có mưa, có nơi mưa vừa, sau có mưa rải rác; phía nam có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2 - 3; riêng Đà Nẵng sáng có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC; phía nam có nơi trên 25oC; Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28oC; phía nam 28 - 31oC.

Tây nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh

Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22oC; Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29oC.

Nam bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC; Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC, có nơi trên 32oC.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20oC; Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 24oC.