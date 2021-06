Bắc bộ, Trung bộ bao giờ hết nắng nóng?

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết trưa nay 28.6, khu vực Bắc bộ, Trung bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Cụ thể tại Đà Nẵng có nắng nóng 38,6 độ C, nhiệt độ cao nhất trong các tỉnh khu vực Bắc bộ, Trung bộ. Quảng Nam có nắng nóng 37,8 - 37,9 độ C. Còn tại Hà Nội , nhiệt độ nắng nóng đo tại 5 trạm Láng, Hà Đông, Ba Vì, Hoài Đức, Sơn Tây dao động từ 37,2 - 37,9 độ C.

Do ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24 - 27 độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ngày mai 29.6 ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc bộ, Hòa Bình và Trung bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đợt nắng nóng diện rộng ở khu vực Bắc bộ có khả năng kéo dài đến ngày 3 - 4.7. Còn tại các tỉnh Trung bộ, thời tiết nắng nóng và nắng nóng gay gắt còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo trong đợt nắng nóng này, độ ẩm không khí thấp nhất trong ngày phổ biến 50 - 60%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C duy trì từ 10 - 18 giờ hàng ngày.