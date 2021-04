Bắc Giang: Say xỉn về nhà gây sự, chồng bị vợ dìm chết

Thông tin từ Công an H.Yên Dũng ( Bắc Giang ) tối 11.4 cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Nga (41 tuổi, trú xã Yên Lư, H.Yên Dũng) để làm rõ hành vi giết người

Bực tức, bà Nga lấy đoạn dây vải dài khoảng 70 cm và trói hai tay ông Mận, sau đó đi tìm quần áo để thay cho chồng.

Khoảng 20 phút sau, bà Nga mang một chậu nước và cầm khăn để lau mặt cho ông Mận. Khi vừa cắt dây trói, ông Mận lại túm tóc bà Nga và chửi bới. Bà Nga lấy băng dính dán kín miệng và vòng qua đầu ông Mận rồi dìm mặt ông này vào chậu nước khoảng 1 phút.

Sau đó, bà Nga cắt băng dính dán miệng, thay quần áo, bế ông Mận đặt lên giường ngủ, đắp chăn cho chồng rồi đưa con sang nhà hàng xóm chơi.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, bà Nga gọi ông Mận không thấy trả lời, sờ vào chân tay thì thấy lạnh nên gọi mọi người đưa chồng đến Trung tâm Y tế H.Yên Dũng để cấp cứu nhưng ông này đã tử vong.

Khi đưa ông Mận đi cấp cứu, bà Nga nói dối rằng ông Mận uống rượu say, bị ngã ở bậc thềm dẫn đến tổn thương vùng đầu và cằm, gây mất máu, tử vong. Tuy nhiên, Công an H.Yên Dũng cho rằng những vết thương này không thể gây ra cái chết cho ông Mận, đã vào cuộc điều tra , trưng cầu giám định. Kết quả từ Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) cho thấy nạn nhân chết do ngạt nước.