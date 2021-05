Bắc Giang: Trốn khỏi khu phong tỏa Covid-19, 2 người bị phạt tiền

Cụ thể, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 12.5, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại các chốt phòng dịch ở TT.Nếnh, H.Việt Yên, Bắc Giang, lực lượng công an phát hiện 2 trường hợp gồm Lò Văn Chung (37 tuổi) và Lò Văn Bua (36 tuổi), quê ở tỉnh Sơn La, đang trọ tại tổ dân phố My Điền 3 rời khỏi khu vực cách ly y tế

Cả 3 tổ dân phố: My Điền 1, My Điền 2 và My Điền 3 đang thực hiện phong tỏa do xuất hiện các ca nhiễm Covid-19. Đây đều là “điểm nóng” được kiểm soát chặt chẽ do có liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Vân Trung