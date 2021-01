Bắc Kạn có sương muối, Bắc bộ đón thêm không khí lạnh

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trong đêm 1.1 và sáng sớm 2.1, rét đậm, rét hại bao phủ diện rộng khắp các tỉnh Bắc bộ. Nhiệt độ cập nhật lúc 6 giờ cùng ngày thấp nhất tại Trùng Khánh (Cao Bằng) là 1,3 độ C; TP.Lạng Sơn (Lạng Sơn) 1,8 độ C; Sa Pa (Lào Cai) 2,5 độ C; Mộc Châu (Sơn La) 3,4 độ C. Các tỉnh đồng bằng Bắc bộ nhiệt độ phổ biến từ 7 - 10 độ C. Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do chịu ảnh hưởng của gió mùa đông bắc có cường độ mạnh, rét đậm, rét hại tiếp tục duy trì đến khoảng ngày 3.1. Sau đó, Bắc bộ liên tiếp đón thêm không khí lạnh tăng cường vào khoảng ngày 5 - 6.1 và ngày 9 - 10.1.