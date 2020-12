Mẫu Sơn rét 1,3 độ C, Bắc bộ đón thêm không khí lạnh tăng cường

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 16.12 rét đậm, rét hại tiếp tục bao trùm khắp các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ. Cụ thể, lúc 6 giờ cùng ngày, nhiệt độ tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) giảm xuống còn 1,3 độ C, thấp nhất các tỉnh Bắc bộ; ở khu vực núi cao cũng ghi nhận nhiệt độ duy trì ở mức rét hại như: Trùng Khánh (Cao Bằng) 6,1 độ C; Đồng Văn ( Hà Giang ) 6 độ C; Sa Pa (Lào Cai) 6,8 độ C; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 8,9 độ C; Mộc Châu (Sơn La) 9 độ C.

Ở khu vực đồng bắc Bắc bộ, nhiệt độ tại Hà Nội giảm xuống 11,9 độ C, thấp nhất từ đầu mùa đông năm nay. Nhiệt độ tại Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình cũng trong khoảng 11 - 13 độ C. Tại các tỉnh bắc Trung bộ, nhiệt độ thấp nhất ở Thanh Hóa là 13 độ C; TP.Vinh (Nghệ An) 16,8 độ C; Hà Tĩnh 17,8 độ C.

Trung tâm dự báo khí tượng khí tượng thủy văn quốc gia cũng cho biết trong ngày 17.12 thời tiết rét đậm, rét hại tiếp tục duy trì ở các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ. Không khí lạnh gây ra mưa nhỏ ở Bắc bộ và Thanh Hóa. Dự báo từ ngày 18.12 các tỉnh Bắc bộ tiếp tục đón thêm không khí lạnh tăng cường . Các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất 10 - 13 độ C, vùng núi 7 - 10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C và có khả năng xảy ra băng giá.