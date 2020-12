Nhiệt độ ở Mẫu Sơn xuống 3,2 độ C, dự báo sắp xuất hiện băng giá

Cập nhật tại các trạm khí tượng khu vực miền Bắc lúc 6 giờ sáng cho thấy, nhiệt độ tại các tỉnh khu vực đồng bằng đã giảm sâu, phổ biến từ 15 - 18 độ C; khu vực vùng trung du phổ biến từ 11 - 13 độ C.

Đặc biệt, tại khu vực núi cao đã ghi nhận nhiệt độ ở mức rét hại . Trong đó, nhiệt độ đo tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) ở mức thấp nhất miền Bắc với 3,2 độ C; vùng núi Trùng Khánh (Cao Bằng) có rét 7,5 độ C; Đồng Văn ( Hà Giang ) có rét 9 độ C; tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 10,6 độ C; Sa Pa (Lào Cai) 11,4 độ C.