Sa Pa có rét hại 6,3 độ C

Ngày 13.4, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, cho biết nhiệt độ đo lúc 7 giờ cùng ngày ở nhiều vùng núi trong tỉnh đã giảm tới mức rét hại. Cụ thể, tại Bắc Hà, nhiệt độ là 11,6oC; tại TX.Sa Pa là 6,3oC, mức thấp nhất tính từ đầu năm 2020 đến nay.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mưa rét ở các tỉnh Bắc bộ, bắc Trung bộ còn kéo dài đến hết ngày 15.4, sau đó khu vực này ấm dần, chỉ lạnh về đêm và sáng sớm, nhiệt độ trong khoảng 16 - 19oC.

Trong ngày 14.4, các tỉnh phía tây Bắc bộ, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận , Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa giông, người dân cần đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá