Bạc Liêu: Điều tra làm rõ lô mỹ phẩm nghi hàng giả có giá trị lớn

Ngày 16.3, ông Nguyễn Minh Trung, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT) Bạc Liêu, cho biết đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, điều tra, làm rõ lô hàng mỹ phẩm bị lực lượng QLTT bắt quả tang nghi là hàng giả , có giá trị lớn.

Theo ông Nguyễn Minh Trung, khoảng 8 giờ 40 phút ngày 22.1, tại ấp Xẻo Chích, thị trấn Châu Hưng, H.Vĩnh Lợi (Bạc Liêu), lực lượng liên ngành thuộc Ban chỉ đạo 389 của tỉnh Bạc Liêu về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã kiểm tra đột xuất, bắt quả tang xe tải mang biển số 51D-625.71, do tài xế Nguyễn Văn Ngọc điều khiển, chở số lượng lớn hàng hóa gồm 15 mặt hàng các loại. Trong đó, có lô mỹ phẩm MQ-Skin gồm 25 thùng, nhãn mát ghi địa chỉ thuộc một công ty ở TP.HCM. Lô mỹ phẩm này trị giá khoảng 1 tỉ đồng, nhưng không có hóa đơn chứng từ xuất xưởng, không rõ nguồn gốc, nghi là hàng giả. Theo tài xế Nguyễn Văn Ngọc khai nhận, số mỹ phẩm trên do một người ở tỉnh Bình Dương là chủ sở hữu đã gửi cho một người nhận là ở tỉnh Cà Mau.

Biên bản lực lượng liên ngành kiểm tra, bắt quả tang xe tải do tài xế Nguyễn Văn Ngọc chở số lượng mỹ phẩm nghi là hàng giả ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Sau khi khiểm tra, bắt quả tang lô hàng trên, lực lượng liên ngành thuộc Ban chỉ đạo 389 của tỉnh Bạc Liêu đã tiến hành lập biên bản, đồng thời niêm phong, tạm giữ lô hàng trên tại Cục QLTT Bạc Liêu. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Minh Trung cho đến thời điểm này, lực lượng Cục QLTT Bạc Liêu phối hợp với Cục QLTT Bình Dương vẫn không xác minh, làm rõ chủ sở hữu lô mỹ phẩm ở tỉnh Bình Dương, cũng như không xác định được địa chỉ người nhận ở tỉnh Cà Mau.

Bảng kê số sản phẩm, trong đó có lô 25 thùng mỹ phẩm nghi là hàng giả bị lực lượng liên ngành tạm giữ ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Theo ông Nguyễn Minh Trung, để tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ để có hướng xử lý, Cục QLTT Bạc Liêu có công văn gửi Cục QLTT TP.HCM đề nghị phối hợp, xác minh lô mỹ phẩm MQ-Skin có phải do một công ty có địa chỉ ở TP.HCM sản xuất hay không?.

Cùng ngày, trao đổi với PV Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo, ở khóm 6, P.6, TP.Cà Mau (Cà Mau), cho biết bà đã có đơn tố giác gửi Cục QLTT Bạc Liêu và Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Bạc Liêu đề nghị phối hợp điều tra, làm rõ lô sản phẩm MQ-Skin do Cục QLTT Bạc Liêu bắt giữ nghi là hàng giả. Theo bà Thảo, thời gian qua bà đã mua phải một số mỹ phẩm MQ-Skin, ghi nhãn do một công ty ở TP.HCM sản xuất bán trên thị trường Cà Mau nghi làm ăn gian dối, lừa đảo khách hàng, nên đề nghị công an vào cuộc điều tra, làm rõ.