Bạc Liêu: Thêm 2 trường hợp dương tính Covid-19 về từ TP.HCM

Trường hợp thứ 2 dương tính Covid-19 là anh N.V.M.C (28 tuổi, ở ấp Hoàng Quân 1, xã Hưng Thành, H.Vĩnh Lợi) về từ TP.Thủ Đức, TP.HCM. Theo khai báo y tế, khoảng 9 giờ ngày 23.7, anh C. đi xét nghiệm test nhanh Covid-19 tại TP.Thủ Đức. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày cho kết quả âm tính. Sau đó, anh C. chạy xe máy từ TP.Thủ Đức về Bạc Liêu, trên đường về có ghé đổ xăng ở TP.Cần Thơ (không nhớ tên cây xăng). Khi về đến chốt kiểm dịch (thuộc ấp Gia Hội, xã Hưng Thành, H.Vĩnh Lợi), anh C. chủ động khai báo y tế, được đưa đi cách ly tập trung . Ngày 25.7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả khẳng định anh C. dương tính với Covid-19. Hiện anh C. được đưa vào khu cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế H.Vĩnh Lợi.