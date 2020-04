Bắc Ninh đình chỉ công tác một chủ tịch phường vì để karaoke hoạt động

Công an tỉnh Bắc Ninh được giao chỉ đạo Công an thị xã Từ Sơn xác minh, làm rõ hành vi vi phạm của chủ cơ sở kinh doanh karaoke Sao Băng tại phường Đông Ngàn; xem xét trách nhiệm của trưởng Công an phường Đông Ngàn theo quy định.