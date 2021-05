Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy nói gì về chế tạo vắc xin, tác dụng, sốc phản vệ?

Non steroid (NSAIDS) là gì? Trường hợp nữ nhân viên y tế ở An Giang tử vong sau tiêm vắc xin Covid-19 (vắc xin AstraZeneca) được kết luật là do sốc phản vệ trên nền cơ địa dị ứng non steroid (giảm đau, kháng viêm). Nữ nhân viên y tế ở An Giang tử vong sau khi tiêm vắc xin Covid-19 Non steroid (NSAIDS) là gì? Theo các bác sĩ, non steroid là nhóm thuốc được sử dụng nhiều tốp đầu trên thế giới , vì tác dụng giảm đau, kháng viêm, hạ sốt, hoặc chống hình thành cục huyết khối như aspirin. Do số lượng được kê đơn nhiều, nên số trường hợp phản ứng dị ứng ở các mức độ với NSAIDS cũng thường gặp, chỉ sau kháng sinh. Việc dị ứng thuốc phụ thuộc vào cơ địa. Triệu chứng từ nhẹ như nổi mẩn ngứa, cho đến bứt rứt, khó thở, trụy tim mạch, sốc phản vệ. Do đó, nếu có phản ứng với loại thuốc nào thì cần ghi nhớ để tránh sử dụng và khai báo với nhân viên y tế khi cần thiết.