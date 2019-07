Ban Bí thư thi hành kỷ luật nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường

Ông Nguyễn Hồng Trường (62 tuổi), quê quán Nghệ An. Trước khi được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ GTVT vào tháng 4.2007, ông Trường là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Ông Trường giữ chức Thứ trưởng Bộ GTVT trong 10 năm (2007 - 2017); nhận quyết định nghỉ hưu theo chế độ từ 1.8.2017. Tới tháng 12.2017, ông Trường được bầu giữ chức Chủ tịch Hội An toàn giao thông VN.