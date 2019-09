Bắn chết bạn đi săn vì nhầm tưởng thú rừng

Chiều 30.9, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an H.Bảo Lâm và các cơ quan chức năng tổ chức dẫn giải nghi phạm Giàng A Dua (32 tuổi, ngụ tại xã Đắk Som, H.Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) tới khu vực rừng phòng hộ thuộc địa bàn xã Lộc Lâm, H.Bảo Lâm tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ bắn chết bạn đi săn.

Nạn nhân là anh Sùng A Nếnh (36 tuổi, hàng xóm của nghi phạm).

Đến đêm khuya, Giàng A Dua thấy tiếng động trong bụi cây từ xa nên nổ súng bắn vì nghĩ là thú rừng. Lát sau, Giàng A Dua đã tới kiểm tra thì phát hiện anh Sùng A Nếnh đã tử vong do trúng đạn.

Sau khi vụ việc xảy ra, Giàng A Dua đã trình báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an H.Đăk Glong (tỉnh Đắk Nông) đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ bắn chết bạn đi săn để phục vụ công tác điều tra. Sau đó, Công an H.Đăk Glong đã bàn giao Giàng A Dua cho Công an H.Bảo Lâm (Lâm Đồng) điều tra, xử lý theo quy định.