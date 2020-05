Bình Dương: Bán đất trên giấy, dự án 10 năm vẫn... 'đang triển khai'

Theo Sở TN-MT Bình Dương, dự án khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ (viết tắt HUD Chánh Mỹ) do Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) làm chủ đầu tư vẫn chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận hoàn thành đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nên chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Bán đất nền trên giấy

Trong khi đó, theo trình bày của bà N.T.H, vào tháng 4.2010 bà ký hợp đồng với HUD mua 1 nền đất có diện tích 337 m2 tại dự án HUD Chánh Mỹ với giá trên 1,12 tỉ đồng (chia làm nhiều đợt thanh toán khác nhau).

Cụ thể, từ 27.4.2010 - 3.3.2011, bà H. đã nộp tổng cộng cho HUD 898 triệu đồng (khoảng 80% giá trị hợp đồng). “Vào thời điểm này (tháng 3.2011), HUD phải bàn giao đất nền theo đúng như hợp đồng đã cam kết nhưng họ không thực hiện mà nhân viên vẫn tiếp tục gọi điện cho tôi yêu cầu nộp 20% còn lại dù dự án vẫn chưa triển khai. Thời điểm này, tôi cũng nhận được thông tin HUD thu hẹp dự án, nợ thuế và không triển khai xây dựng hạ tầng nên tôi đề nghị HUD cam kết bằng văn bản là triển khai xây dựng hạ tầng và bàn giao đất, nhưng công ty không đáp ứng và “lật kèo” cho đến nay”, bà H. trình bày.

Không thực hiện sẽ bị thu hồi dự án Theo Sở Xây dựng Bình Dương, dự án HUD Chánh Mỹ (giai đoạn 1) đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết từ năm 2007, nhưng đến nay vẫn đang trong quá trình triển khai. Đây là một trong những dự án chậm triển khai dù trong năm 2018 và 2019, Sở Xây dựng đã làm việc nhiều lần với chủ đầu tư để đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai. Sắp tới, Sở Xây dựng tiếp tục kiểm tra tiến độ của dự án. Trong trường hợp công ty không thực hiện, sẽ tham mưu cho UBND tỉnh Bình Dương thu hồi chủ trương đầu tư của dự án. Về các trường hợp có phát sinh tranh chấp liên quan đến hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án đã được ký kết giữa HUD và người mua, theo Sở Xây dựng, hai bên thực hiện theo các điều khoản của hợp đồng và thương lượng giải quyết. Trong trường hợp thương lượng không đạt kết quả thì liên hệ cơ quan tòa án có thẩm quyền để được xem xét giải quyết. Theo tìm hiểu của PV Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên , tại dự án HUD Chánh Mỹ có hàng trăm nền đất đã được ký hợp đồng chuyển nhượng từ năm 2010, nhưng đến nay người mua vẫn chưa được bàn giao đất. Còn dự án hiện nay vẫn đang “nằm ì”, chưa tiếp tục triển khai xây dựng hạ tầng. Sở Xây dựng Bình Dương cho biết, việc kinh doanh bất động sản tại dự án HUD Chánh Mỹ chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. UBND tỉnh Bình Dương cũng đã ban hành xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này.

Còn Sở TN-MT Bình Dương cho hay, đất của dự án HUD Chánh Mỹ (giai đoạn 1) có nguồn gốc của các hộ gia đình, cá nhân đã được HUD bồi thường quyền sử dụng đất để thực hiện dự án với quy mô 146,7 ha. Năm 2009, UBND tỉnh Bình Dương có quyết định chấp thuận cho HUD làm chủ đầu tư, được giao đất làm 7 đợt và được cấp 106 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất . Đến năm 2016, UBND tỉnh Bình Dương cho phép HUD điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và thu hẹp lại dự án còn 114,7 ha. Thời điểm này, HUD vẫn chưa xây dựng hạ tầng xong. Tuy nhiên, đến năm 2018, HUD tiếp tục xin điều chỉnh thu hẹp dự án còn 95,7 ha.

Công an vào cuộc

Trả lời PV Thanh Niên, ông Trần Văn Thành, Phó tổng giám đốc HUD, cho biết toàn bộ dự án công ty chỉ mới ký bán với số lượng 160 hợp đồng. “Đến nay chúng tôi đã thanh lý gần hết các hợp đồng do khách hàng vi phạm hợp đồng, không đóng tiền theo đúng tiến độ, chỉ còn khoảng 49 trường hợp”, ông Thành nói. Trong văn bản thanh lý, chấm dứt hợp đồng, HUD lý giải do khách hàng không đóng tiền theo đúng tiến độ trong hợp đồng nên sau 30 ngày mà không nộp thì xem như đơn phương chấm dứt hợp đồng. Khi đề cập đến nhiều vi phạm của HUD mà theo các văn bản của Sở Xây dựng và Sở TN-MT tỉnh Bình Dương chỉ ra lý do không triển khai thực hiện xây dựng dự án thì ông Thành nói: “Chúng tôi chỉ là thế hệ sau, thừa kế, cụ thể thế nào thì anh gặp anh Thông ở Ban quản lý dự án”.

PV liên hệ ông Lưu Đình Thông, Trưởng ban Quản lý dự án số 8 - HUD Chánh Mỹ, nhưng chưa gặp được. Riêng trong 49 hợp đồng chưa được thanh lý, hầu hết đã đóng tiền cho HUD từ 70 - 98%, trong đó có 28 hợp đồng đã đóng được 98% số tiền. Theo đơn thư của người mua đất, đến nay vẫn chưa được giải quyết là việc bàn giao đất dẫn đến khiếu nại kéo dài.

Ngày 23.5, lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã tiếp nhận nguồn tin báo về tội phạm liên quan đến dấu hiệu sai phạm trong việc quản lý, sử dụng đất của dự án HUD Chánh Mỹ. Để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh, PC03 đề nghị Sở Xây dựng Bình Dương cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan chủ trương phê duyệt dự án và hồ sơ vi phạm (nếu có) của dự án HUD Chánh Mỹ.