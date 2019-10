Bạn đọc Thanh Niên viết thơ tặng ‘hiệp sĩ đường phố’ Nguyễn Thanh Hải ở Bình Dương

Theo báo cáo của Công an tỉnh Bình Dương, Câu lạc bộ xung kích phòng chống tội phạm đầu tiên trên địa bàn được thành lập vào ngày 1.6.1997 với tên gọi ban đầu là “Đội dân quân tự vệ giữ gìn trật tự công cộng và vây bắt các đối tượng trộm, cướp, cướp giật” thí điểm ở P.Phú Hòa và P.Phú Cường (TP.Thủ Dầu Một). Qua gần 20 năm hoạt động, mô hình Câu lạc bộ xung kích phòng chống tội phạm đã phát triển rộng khắp, trở thành mô hình tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn. Tính đến nay, Bình Dương có 91/91 xã phường, thị trấn thành lập Câu lạc bộ xung kích phòng chống tội phạm với 3.248 thành viên, ban chủ nhiệm và hội viên. Từ năm 2013, UBND tỉnh Bình Dương đã có Quyết định số 34/QĐ-UB ban hành kèm theo quy chế tổ chức, hoạt động của các Câu lạc bộ xung kích phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh. Để củng cố, phát huy hiệu quả của Đội xung kích Câu lạc bộ xung kích phòng chống tội phạm (được người dân quen gọi là "hiệp sĩ đường phố"), hằng năm, lực lượng công an tổ chức các lớp bồi dưỡng về chức năng, nhiệm vụ đồng thời quán triệt, hướng dẫn nâng cao kiến thức về pháp luật , cách nhận biết, nhận dạng đối tượng phạm tội. Đặc biệt là tập huấn về võ thuật, các tư thế phòng thủ, tấn công khi bắt các đối tượng tội phạm được hiệu quả và an toàn.