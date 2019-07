Bàn giao 32 ngư dân Trung Quốc gặp nạn trên biển

Ngày 11.7, đại tá Nguyễn Hữu Hùng, Phó chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Cục phó Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng), cho biết khoảng 6 giờ cùng ngày, tàu cá QNg 96169 TS của anh Bùi Văn Phải (ở xã An Hải, H.Lý Sơn, Quảng Ngãi) khi đánh bắt ở vùng biển Trường Sa của Việt Nam , đã kịp thời phát hiện và cứu 32 ngư dân Trung Quốc đang trôi tự do trên biển do tàu cá của họ bị phá nước rồi chìm.