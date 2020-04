Băng nhóm Đường 'Nhuệ' lộng hành ở Thái Bình: Cán bộ công an cũng kêu cứu

Như Thanh Niên ngày 13.4 đã thông tin, từ nhiều năm nay, bà Đinh Thị Lý (56 tuổi) và con trai là Mai Thế Duy (32 tuổi) cùng ngụ P.Trần Lãm (TP.Thái Bình) liên tục gửi đơn đến cơ quan chức năng tố cáo và khiếu nại về vụ án mà gia đình bà là nạn nhân của Nguyễn Xuân Đường, tức Đường “Nhuệ” , xảy ra năm 2014. Hôm qua 16.4, nguồn tin của PV cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án này.

Vụ án xảy ra tại trụ sở Công an P.Trần Lãm (TP.Thái Bình), nạn nhân bị thương tật 15%, Công an TP.Thái Bình đã khởi tố vụ án nhưng sau đó đình chỉ điều tra vì chưa xác định được nghi can và hết thời hạn điều tra!

“Đích thân Đường “Nhuệ” đánh tôi”

Theo hồ sơ, sáng 18.11.2014, bà Lý cùng anh Duy đến Công an P.Trần Lãm trình báo về việc bị băng nhóm Đường “Nhuệ” gây chuyện trước đó. Tuy nhiên, ngay tại phòng tiếp dân ở trụ sở Công an phường, bà Lý và con trai đã bị nhóm Đường “Nhuệ” đóng chặt cửa rồi hành hung. Giám định sau đó xác định anh Duy bị thương tật 15%. Ngày 5.1.2015, Công an TP.Thái Bình đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích, nhưng 7 tháng sau đó cơ quan này lại ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án vì chưa xác định được nghi can và hết thời hạn điều tra.

Mẹ con bà Đinh Thị Lý, Mai Thế Duy kể lại sự việc bị Đường "Nhuệ" hành hung Ảnh: Sơn Tân

Đề cập đến vụ án mà con trai mình là nạn nhân, bà Lý khẳng định không có mối quan hệ làm ăn hay quen biết với Đường “Nhuệ”. Trước thời điểm bị hành hung, bà nhận được điện thoại yêu cầu phải trả một món nợ cho người khác. Ngay sau khi phản ứng vì không liên quan thì đích thân Đường “Nhuệ” cùng đàn em kéo đến chật cả khu phố nơi bà sinh sống để đe dọa. Khi bà cùng con trai đến Công an P.Trần Lãm để trình báo sự việc thì bị đánh. “Điều mà chúng tôi không thể tưởng tượng được là họ dám xông vào đánh người ngay tại trụ sở công an mà không ai làm gì được”, bà Lý nói.

Tường trình sự việc này, anh Duy cho biết khi cùng mẹ đến Công an P.Trần Lãm trình báo, hai người vào làm việc với cán bộ trực ban. “Khi người này vừa ra khỏi phòng với lý do đi họp giao ban thì nhóm Đường “Nhuệ” xông vào, đóng chặt cửa phòng rồi đánh tôi. Đích thân Đường “Nhuệ” đánh vào mặt mẹ tôi và tôi. Mẹ tôi xông ra ngoài kêu cứu thì công an mới xuất hiện rồi trả lời ráo hoảnh đánh đâu mà đánh, đây là trụ sở công an chứ đâu phải cái chợ”, anh Duy kể lại. Sau khi bị đánh, anh Duy phải đến Viện Răng - Hàm - Mặt T.Ư để phẫu thuật do vỡ xương hàm mặt cầu lồi bên phải.

Cán bộ công an cũng kêu cứu vì Đường “Nhuệ” Không chỉ trường hợp của anh Duy, từ năm 2017 đến nay, anh Nguyễn Văn Hà, cán bộ Công an P.Phúc Khánh (TP.Thái Bình) đã nhiều lần gửi đơn đến cơ quan chức năng tố cáo và kêu cứu khẩn cấp về những hành vi côn đồ lộng hành của băng nhóm Đường “Nhuệ” . “Tôi là cán bộ công an nên luôn chấp hành chủ trương kỷ luật của đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng trong vụ việc này tôi buộc phải đứng đơn để tố cáo. Mình không bảo vệ được người thân của mình thì sao bảo vệ được người dân”, anh Hà cho biết. Theo hồ sơ, đầu năm 2017 bố mẹ anh là Giám đốc Công ty TNHH Lâm Quyết có vay của vợ chồng Đường “Nhuệ” 1,7 tỉ đồng, lãi suất 2.000 đồng/triệu/ngày. Do việc kinh doanh gặp khó khăn nên bố mẹ anh Hà xin Đường “Nhuệ” trả dần. Chiều 3.10.2017, khi bố mẹ anh Hà không có mặt tại doanh nghiệp, Đường “Nhuệ” dẫn hàng chục đàn em mang theo hung khí tới chiếm giữ trụ sở Công ty Lâm Quyết. Hôm sau, khi công nhân tới làm việc thì bị đàn em Đường “Nhuệ” đuổi hết ra ngoài.

Nhà xưởng Công ty Lâm Quyết hoang phế sau đợt chiếm đóng của băng nhóm Đường "Nhuệ" Ảnh: Sơn Tân

Theo anh Hà, sau khi bố anh gọi điện thoại trình báo Công an TP.Thái Bình, chiều 4.10.2017, công an sở tại cùng cán bộ Công an TP.Thái Bình tới lập biên bản với nội dung trục xuất những người lạ mặt (đàn em Đường “Nhuệ”) ra khỏi trụ sở công ty, bàn giao nhà xưởng cho hai người chú của anh Hà trông coi. Tuy nhiên, việc trục xuất này chỉ là trên giấy tờ, còn thực tế đàn em của Đường “Nhuệ” tiếp tục chiếm giữ doanh nghiệp. “Những ngày sau đó, Đường “Nhuệ” liên tục gọi điện đe dọa, bức ép bố mẹ tôi phải bán lại công ty để trừ nợ, nếu không thì trốn đi chứ về Thái Bình gặp ở đâu chúng đánh ở đó; sẵn sàng cho đàn em đánh, giết rồi sau đó nuôi ăn, ở trong tù”, anh Hà kể và cung cấp ghi âm thể hiện nội dung này.

Cũng theo anh Hà, sau khi gia đình anh gửi đơn tố cáo nhiều nơi, nhóm Đường “Nhuệ” mới rút khỏi công ty sau gần 20 ngày chiếm đóng. Trước khi rời đi, nhóm này đập phá tan hoang nhà xưởng, cho người cướp đi toàn bộ máy móc công cụ sản xuất đồ gỗ và các thành phẩm mà công ty đã thi công. “Hành vi của nhóm Đường “Nhuệ” đã đẩy doanh nghiệp của bố mẹ tôi vào đường cùng, không thực hiện tiếp các hợp đồng kinh tế đã ký kết; đồng thời đẩy 27 lao động của công ty mất việc, gây thiệt hại nhiều tỉ đồng”, anh Hà kể lại.

Sau đó, gia đình anh Hà tiếp tục tố cáo hành vi chiếm giữ, đập phá, lấy tài sản của doanh nghiệp tới các cơ quan tố tụng, nhưng sau hơn 5 tháng điều tra, ngày 29.3.2018, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình có kết luận cho rằng “Không có căn cứ xác định anh Nguyễn Xuân Đường chiếm giữ đồ đạc, tài sản của Công ty TNHH Lâm Quyết”; đồng thời ra quyết định không khởi tố vụ án vì hành vi không cấu thành tội phạm.