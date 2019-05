Băng nhóm sinh viên hack tài khoản hàng trăm website chiếm đoạt tiền

Ngày 31.5, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an , Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an), Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an TP.Hà Nội vừa tiến hành bắt giữ nhóm 4 sinh viên Trường Đại học Công nghệ thông tin Thái Nguyên và Đại học Công nghiệp Thái Nguyên. Nhóm 4 sinh viên này bị bắt vì chuyên hack tài khoản hàng trăm website chiếm đoạt tiền.

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP Tuấn Anh cầm đầu đường dây Theo đó, cầm đầu đường dây này là Đỗ Tuấn Anh (23 tuổi, quê ở Quảng Ninh).

Ngày 30.5, C02 phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an TP.Hà Nội chia làm nhiều mũi trinh sát, ập vào nơi ở của Tuấn Anh cùng đồng bọn, bắt giữ nhóm này để điều tra tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Phạm tội trong nhiều năm, đã tấn công hàng trăm website

Theo thông tin điều tra, nhóm này đã sử dụng công cụ rà quét lỗ hổng các website của 4 công ty trung gian thanh toán để thực hiện hành vi tấn công xâm nhập trái phép chiếm đoạt dữ liệu , tạo khống số dư cho những tài khoản là ví điện tử, sau đó sử dụng những tài khoản này để mua thẻ cào.

Các đối tượng tiếp tục liên lạc với đại lý mua thẻ cào để bán lại số thẻ cào này, sau đó chuyển tiền về các tài khoản ngân hàng được mua qua các kênh trung gian mua bán tài khoản, rồi sau đó rút tiền tiêu xài cá nhân.

Tiến hành khám xét, cơ quan công an thu giữ được gần 30 thẻ ngân hàng các loại cùng nhiều sổ tiết kiệm tổng trị giá khoảng 3,2 tỉ đồng và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan khác.

Kết quả điều tra bước đầu, các đối tượng khai nhận, trong thời gian từ năm 2013 đến nay đã tấn công hàng trăm website.

Theo nguồn tin, Tuấn Anh cầm đầu đường dây, là người trực tiếp thực hiện hành vi tấn công xâm nhập trái phép chiếm đoạt dữ liệu, tạo khống số dư cho những tài khoản là ví điện tử, sau đó sử dụng những tài khoản này để mua thẻ cào. 3 đối tượng còn lại bị Tuấn Anh rủ rê, với vai trò đồng phạm và thực hiện những công việc Tuấn Anh giao như đi rút tiền.

Ban chuyên án nhận định, lỗ hổng này có thể tồn tại ở nhiều doanh nghiệp trung gian thanh toán khác tại Việt Nam và tiềm ẩn nguy cơ cao tiếp tục bị tấn công hack tài khoản, trộm cắp dữ liệu.