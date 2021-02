Bao giờ Bình Thuận xử lý dứt điểm sai phạm của Trần Thị Ngọc Nữ ?

Liên quan vấn đề này, theo luật sư Nguyễn Minh Cảnh (nguyên Thẩm phán TAND TP.HCM), căn cứ bộ luật Tố tụng hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), bị can, bị cáo được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú phải có mặt theo giấy triệu tập của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án. “Theo luật, bị can, bị cáo phải có nghĩa vụ trình báo cho địa phương về việc rời khỏi nơi cư trú và phải được sự cho phép của chính quyền địa phương. Do đó, khi bị can, bị cáo vi phạm nghĩa vụ cam đoan thì chính quyền thông báo cơ quan tố tụng để bắt tạm giam bị can, bị cáo trở lại”, luật sư Cảnh nhấn mạnh.

Trường hợp không biết bị can, bị cáo ở đâu, theo luật sư Cảnh, cơ quan công an sẽ phải truy nã đối với bị can, bị cáo. Sau thời gian 2 tháng truy nã, vẫn không thấy bị can, bị cáo thì cơ quan tiến hành tố tụng có quyền xét xử vắng mặt bị cáo.

Quế Hà - Phan Thương

Phiên tòa của TAND TP.Phan Thiết vào ngày 24.2 xét xử vụ án “gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại trụ sở TAND tỉnh Bình Thuận bất ngờ phải hoãn vì bị cáo duy nhất của vụ án (tính tới thời điểm đưa vụ án ra xét xử) là Trần Thị Ngọc Nữ không đến tòa theo lệnh triệu tập. Đáng nói, HĐXX, chính quyền địa phương “không biết bị cáo đi đâu”.