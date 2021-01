Bảo Lộc: Vào tiệm tạp hóa mua hàng, trộm luôn 400 triệu đồng của chủ tiệm

Sáng 15.1.2021, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết CQĐT Công an TP.Bảo Lộc vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Dương Thị Liền (51 tuổi, ngụ xã Lộc Thanh, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng) để điều tra, làm rõ tội “ Trộm cắp tài sản ”. Liền là bị can đã trộm 400 triệu đồng của chủ một tiệm tạp hóa.