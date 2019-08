Bão Podul sẽ gây mưa lớn ở Bắc bộ, Trung bộ dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9

Chiều nay, 27.8, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN-MT), đã có thông tin nhận định về dự báo thời tiết trên phạm vi cả nước trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 năm nay.

Theo đó, thời tiết đợt nghỉ lễ kéo dài từ 31.8 - 1.9 năm nay sẽ chịu ảnh hưởng của cơn bão Podul, ảnh hưởng trực tiếp đến Bắc bộ và các tỉnh bắc Trung bộ, gây mưa rất lớn diện rộng trên đất liền và gió mạnh, sóng lớn trên các vùng biển Bắc và Trung bộ.

Cụ thể, thời tiết ở các tỉnh Bắc bộ sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, riêng khu vực đồng bằng và trung du Bắc bộ từ đêm 31.8 đến đêm 1.9 có mưa rất to, nhiệt độ từ 23 - 30 độ C.

Còn tại các tỉnh Trung bộ, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, cùng thời gian trên có mưa vừa, mưa to, riêng từ các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa rất to, nhiệt độ từ 24 - 29 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía nam, chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, nhiệt độ từ 25 - 34 độ C.