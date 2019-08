Bắc bộ, bắc Trung bộ có thể 'đón' bão dịp nghỉ lễ 2.9

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ nay đến cuối tháng 8 sẽ xuất hiện những hình thế thời tiết nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến nước ta. Đặc biệt là khoảng ngày 28.8, một áp thấp nhiệt đới hình thành ở vùng biển phía đông Philippines sẽ đi vào Biển Đông.

Dự báo, áp thấp nhiệt đới này có diễn biến phức tạp, kéo dài, có khả năng cao mạnh lên thành bão, di chuyển vào đất liền và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Bắc Bộ, bắc Trung bộ. Do ảnh hưởng của bão, gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên ở các vùng biển phía Nam có gió mạnh cấp 6 - cấp 7, giật cấp 9. Khu vực Tây nguyên và Nam bộ có khả năng mưa to đến rất to, nguy cơ xảy ra giông, lốc, sét, gió giật mạnh.